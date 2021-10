O decyzji Czarnek poinformował w czasie inauguracji roku akademickiego na toruńskiej uczelni. - 20 lat WSKSiM to jest ciągła walka o prawdę, ciągłe poszukiwanie prawdy. Ojciec rektor, założyciel, ojciec dyrektor, zadaje często pytanie, co by było, gdyby nie było Radia Maryja, Telewizji Trwam, WSKSiM. Odpowiedź jest prosta. Gdyby nie było tego ciągłego poszukiwania prawdy tutaj w Toruniu, tutaj w WSKSiM, to walec laicyzacji, który widzimy, jakie wyrządził szkody w Europie Zachodniej, przejechałby także przez Polskę - mówił w czasie swojego wystąpienia.

- Ale nie przejechał i nie przejedzie, bo jest, a w zasadzie była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Była dlatego, że kiedy zostałem ministrem edukacji i nauki przy jednym z pobytów tutaj w Toruniu i rozmów, które prowadziliśmy, padło takie pytanie: ale co to jest „wyższa szkoła”, przy takiej pracy, jaką się tutaj wykonuje? I dlatego chcę z dumą i radością ogłosić, że „wyższa szkoła” zakończyła swoje istnienie w czwartek, a od dwóch dni mamy już Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - poinformował.

Kończąc swoje przemówienie Przemysław Czarnek pogratulował studentom pierwszego roku „znakomitego wyboru”. - Lepiej nie mogliście wybrać - stwierdził. Toruńska uczelnia jest instytucją niepubliczną.



Specjalne listy z okazji inauguracji roku akademickiego wysłali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. List głowy państwa odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa KPRP. „Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci. Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności – to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu”- napisał prezydent, dodając, że jego zdaniem jedną z placówek, która w szczególny sposób wypełnia te zadania, jest właśnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. „Dziękuję Władzom, Profesorom oraz wszystkim, którzy tworzą tę wyjątkową uczelnię. Dziękuję za to, że od 20 lat budują Państwo środowisko sprzyjające formacji młodych ludzi w duchu społecznej odpowiedzialności, umiłowania Ojczyzny i zachowania dziedzictwa, jakie pozostawili nam św. papież Jan Paweł II i bł. ks. kardynał Stefan Wyszyński” - dodał prezydent.

Z kolei premier, którego list odczytał Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, odniósł m.in. do tzw. „pakietu wolności akademickiej”, jednego ze sztandarowych pomysłów ministerstwa Przemysława Czarnka. Według szefa rządu wprowadzone zmiany „gwarantują nauczycielom akademickim wolność nauczania, słowa i badań naukowych”. „Jestem przekonany, że jest to dokument kluczowy dla urozmaicenia autonomicznej debaty na uczelniach i zapewnienia swobodnego rozwoju nauki. To element naszej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego” - napisał Mateusz Morawiecki.

Należąca do Fundacji Lux Veritatis niepubliczna Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej została założona w 2021 roku. Choć, jak przekonywał o. Tadeusz Rydzyk, toruńska uczelnia „nie ma dotacji rządowych, tak jak uniwersytety państwowe”, to według wyliczeń portalu oko.press od początku rządów PiS podmioty związane z o. Rydzykiem dostały z państwowej kasy ponad 325 mln zł, a sama WSKSiM 23 463 155 złotych - z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasów Państwowych, Instytutu Ochrony Środowiska - PIB, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Kancelarii Senatu RP oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.