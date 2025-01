Ograniczenie lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadała już w 2023 roku. W dotychczasowym stanie prawnym są to dwie godziny (tak wygląda to m.in. w trwającym roku szkolnym) - co ważne, stanowiąca alternatywę dla religii etyka realizowana jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo.



Od przyszłego roku szkolnego 2025/26 liczby lekcji religii ma zostać zmniejszona do jednej tygodniowo, równając ją z liczbą zajęć z etyki będących alternatywą dla uczniów.

Wobec tej zmiany protestowała m.in. Konferencja Episkopatu Polski, która we wniosku do Sądu Najwyższego stwierdziła, iż brak jest w rozporządzeniu regulacji, które "zapewniałyby katechetom stabilność zatrudnienia w sytuacji nagłej zmiany przepisów dotyczących warunków i sposobu organizowania nauki religii, która z konieczności przyniesie efekt w postaci znaczącego zmniejszenia zapotrzebowania na pracę nauczycieli religii". Pojawiły się także głosy, oskarżające ministerstwo o ograniczanie swobody nauczania religii oraz o brak skonsultowania decyzji z przedstawicielami wspólnot religijnych.

Dwa ustępstwa MEN wobec strony kościelnej

W ostatnim czasie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer o ustępstwach na rzecz strony kościelnej. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia obowiązku umieszczania lekcji religii na planie zajęć wyłącznie przed lub po wszystkich innych lekcjach, w których uczeń bierze udział danego dnia. – W rozporządzeniu chcemy jasno wskazać, że jedna godzina religii tygodniowo będzie umieszczana na początku lub końcu zajęć szkolnych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której na religię zapiszą się wszyscy uczniowie – poinformowała Lubnauer.