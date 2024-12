Sąd: doszło do naruszenia przepisów w zakresie dyskryminacji

Jak podaje „Nasz Dziennik”, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, że doszło do naruszenia przepisów w zakresie dyskryminacji. Sędzia Jadwiga Smołucha w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazała, że to jedna z podstawowych zasad UE i zgodnie z przepisami podmioty korzystające ze środków unijnych powinny jej przestrzegać.

Przedstawiciele uczelni podnosili m.in., że w regulaminie jest także zapis o tym, że w przyjęciu na studia jest możliwość indywidualnej decyzji. Poza tym jedna osoba została przyjęta na ten kierunek bez złożenia zaświadczenia od ks. proboszcza. Sąd jednak nie uwzględnił tych argumentów.

AKSiM może się odwołać od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.