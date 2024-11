Przypomnijmy, iż ranking najlepszych szkół wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 r. Co roku ocenianych jest w nim ponad 2500 uniwersytetów. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów (oraz osobno pracowników), którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa (nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki), liczbę publikacji w czasopismach „Nature” lub „Science”, liczbę najlepiej cytowanych naukowców (Highly Cited Researchers) oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Od 2009 roku w ramach Listy Szanghajskiej publikowany jest ranking przedmiotów akademickich. Tegoroczne zestawienie obejmuje 55 kierunków z takich dziedzin jak nauki przyrodnicze, inżyniera, nauki ścisłe, nauki medyczne czy nauki społeczne. W tegorocznej edycji Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata wzięto pod uwagę 1900 uczelni z 96 państw.

Politechnika Wrocławska najwyżej

Jak podała Polska Agencja Prasowa, w zestawieniu dotyczącym inżynierii mechanicznej oraz nauki o pomiarach ujęto sześć polskich uczelni: Politechnikę Opolską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Warszawską i Akademię Górniczo-Hutniczą. W klasyfikacji inżynierii mechanicznej zwyciężył Uniwersytet Technologiczny Nanyang z Singapuru przed chińskim Uniwersytetem Tsinghua oraz amerykańskim Texas A&M University.



Z polskich uczelni technicznych najwyższe, 150 miejsce w kategorii inżynieria mechaniczna zajęła Politechnika Wrocławska. Druga na liście Politechnika Opolska znalazła się w drugiej setce wyróżnionych. Na kolejnych miejscach, w 3. i 4. setce uczelni można znaleźć politechniki z Gdańska, Poznania i Warszawy.