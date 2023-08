Internet to dostęp do wiedzy, to ułatwiające nam życie aplikacje, to także zabawa. Ale globalna sieć niesie też zagrożenia, szczególnie dla młodych użytkowników. Jak unikać niebezpieczeństw? Tego w swojej kampanii „Klikam z głową” od sześciu lat uczy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Skorzystało na tym już ponad 180 tys. uczniów.