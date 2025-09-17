Rzeczpospolita
Nieoficjalnie: Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego

Do ambasady Polski w Waszyngtonie wpłynął list napisany przez Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego - informują „Fakty” TVN, powołując się na ustalenia swojego korespondenta w Stanach Zjednoczonych Marcina Wrony. Tę samą informację podał RMF FM, powołując się na ustalenia swojego korespondenta, Pawła Żuchowskiego.

Publikacja: 17.09.2025 06:47

Karol Nawrocki i Donald Trump

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile razy Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem od dnia zaprzysiężenia?
  • Jaką deklarację złożył Donald Trump w czasie spotkania z Karolem Nawrockim w Białym Domu?
  • W jaki sposób Donald Trump zareagował na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?

Nie wiadomo, czego dotyczy list, który został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Warszawy. Kancelaria Prezydenta jak dotąd nie przekazała żadnych informacji w tej sprawie. 

Karol Nawrocki został przyjęty w Białym Domu mniej niż miesiąc po zaprzysiężeniu

Nawrocki spotkał się z Trumpem w Białym Domu 3 września – wizyta w USA była pierwszą zagraniczną wizytą nowego prezydenta RP (Nawrocki został zaprzysiężony 6 sierpnia). W czasie tej wizyty Trump zapewnił m.in. że nie tylko nie zamierza wycofywać amerykańskich żołnierzy z Polski, ale może też – jeśli Polska zwróci się z taką prośbą – zwiększyć obecność wojskową USA w Polsce. Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA – Polska partycypuje w kosztach ich utrzymania (jak poinformował polski rząd nasz kraj płaci za obecność jednego żołnierza USA w Polsce 15 tys. dolarów rocznie). Trump, w czasie wizyty Nawrockiego, chwalił Polskę za wydawanie na obronność niemal 5 proc. PKB. 

Czytaj więcej

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Polityka
Przemysław Wipler: Słowa Donalda Trumpa nie były słuszne. Wiemy, czemu rosyjskie drony pojawiły się w Polsce

Wcześniej Nawrocki brał udział w dwóch telekonferencjach przywódców państw europejskich z Donaldem Trumpem, do których doszło przed i po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się 15 sierpnia z Władimirem Putinem. Nawrocki nie pojechał jednak do Waszyngtonu wraz z europejskimi przywódcami uczestniczącymi w tych telekonferencjach i Wołodymyrem Zełenskim. 

Prezydent Nawrocki rozmawiał też telefonicznie z Donaldem Trumpem 10 września, po tym, jak w nocy z 9 na 10 września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. „Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” – napisał Nawrocki po rozmowie. Biały Dom nie informował o rozmowie. 

Donald Trump w rozmowie telefonicznej potwierdził gwarancje bezpieczeństwa dla Polski po pojawieniu się nad naszym krajem rosyjskich dronów

Jak informowały „Fakty” TVN, w czasie rozmowy prezydent USA miał potwierdzić amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki. Dwa dni po tej rozmowie NATO zdecydowało się na rozpoczęcie operacji Eastern Sentry, która ma zwiększyć bezpieczeństwo flanki wschodniej, w szczególności wschodniej granicy Polski.

Trump, wypowiadając się publicznie na temat naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską przez rosyjskie drony mówił jednak, że mogła to być „pomyłka”. – To mogła być pomyłka. To mogła być pomyłka – stwierdził Trump. – Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co jest związane z całą sytuacją. Ale miejmy nadzieję, to wszystko się skończy – dodał.

Kilka dni później w liście do sojuszników z NATO, Trump nie wykluczył nałożenia sankcji na Rosję, ale jako warunek postawił wstrzymanie zakupów ropy przez kraje NATO (z tego grona bezpośrednio od Rosji kupują ją obecnie Węgry, Słowacja i Turcja), sugerował też nałożenie przez sojuszników z NATO ceł na Chiny (w wysokości 50 lub 100 proc.), by wywrzeć presję na Pekin, który jest dziś największym odbiorcą rosyjskiej ropy. 

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Foto: PAP

Bardziej zdecydowane stanowisko wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Polski zaprezentował sekretarz stanu USA Marco Rubio. – Uważamy, że to niedopuszczalny, niefortunny i niebezpieczny rozwój sytuacji – powiedział Rubio przed wyjazdem do Izraela i Wielkiej Brytanii. –  Nie ma wątpliwości: drony zostały wystrzelone celowo. Pytanie brzmi, czy miały trafić konkretnie do Polski – kontynuował. Jak dodał, jeśli dowody potwierdzą, iż drony zostały celowo skierowane nad Polskę będzie to „bardzo poważne zaognienie sytuacji”. 

Czytaj więcej

Marco Rubio
Polityka
Rubio komentuje wtargnięcie rosyjskich dronów: Nie wiadomo, czy miały trafić do Polski

Władze w Warszawie wielokrotnie podkreślały, że nie mają wątpliwości, iż naruszenie przestrzeni powietrznej nad Polską przez drony było wynikiem celowego działania Rosji. 

Karol Nawrocki został przyjęty w Białym Domu mniej niż miesiąc po zaprzysiężeniu

