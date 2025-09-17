Z tego artykułu dowiesz się: Ile razy Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem od dnia zaprzysiężenia?

Jaką deklarację złożył Donald Trump w czasie spotkania z Karolem Nawrockim w Białym Domu?

W jaki sposób Donald Trump zareagował na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?

Nie wiadomo, czego dotyczy list, który został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Warszawy. Kancelaria Prezydenta jak dotąd nie przekazała żadnych informacji w tej sprawie.

Karol Nawrocki został przyjęty w Białym Domu mniej niż miesiąc po zaprzysiężeniu

Nawrocki spotkał się z Trumpem w Białym Domu 3 września – wizyta w USA była pierwszą zagraniczną wizytą nowego prezydenta RP (Nawrocki został zaprzysiężony 6 sierpnia). W czasie tej wizyty Trump zapewnił m.in. że nie tylko nie zamierza wycofywać amerykańskich żołnierzy z Polski, ale może też – jeśli Polska zwróci się z taką prośbą – zwiększyć obecność wojskową USA w Polsce. Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA – Polska partycypuje w kosztach ich utrzymania (jak poinformował polski rząd nasz kraj płaci za obecność jednego żołnierza USA w Polsce 15 tys. dolarów rocznie). Trump, w czasie wizyty Nawrockiego, chwalił Polskę za wydawanie na obronność niemal 5 proc. PKB.

Wcześniej Nawrocki brał udział w dwóch telekonferencjach przywódców państw europejskich z Donaldem Trumpem, do których doszło przed i po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się 15 sierpnia z Władimirem Putinem. Nawrocki nie pojechał jednak do Waszyngtonu wraz z europejskimi przywódcami uczestniczącymi w tych telekonferencjach i Wołodymyrem Zełenskim.