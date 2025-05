Nagranie, pochodzące z września 2020 roku, zostało sporządzone w czasie protestów po tym, jak dwie osoby zostały zabite na terenie swojego gospodarstwa rolnego. Krzyże widoczne na nagraniu – wbrew słowom Trumpa – nie oznaczają grobów, lecz symbolizują białych farmerów, którzy mieli zostać zamordowani w ciągu ostatnich lat.

Trump po emisji nagrania przekonywał, że wiele osób w RPA czuje się prześladowanych i dlatego przyjeżdżają do USA. – Dlatego przyjmujemy ich (...) jeśli uważamy, że trwają prześladowania lub dochodzi do ludobójstwa – podkreślił, zaznaczając, że chodzi głównie o białych farmerów.

– Ludzie uciekają z RPA dla swojego bezpieczeństwa. Ziemia jest konfiskowana i, w wielu przypadkach, są zabijani – kontynuował Trump.

W RPA, kraju, w którym do 1994 roku obowiązywała polityka apartheidu, czyli systemowego dyskryminowania czarnoskórych mieszkańców kraju, wprowadzono reformę przepisów dotyczących własności gruntów, których celem jest zadośćuczynienie za okres obowiązywania apartheidu. Przepisy pozwalają m.in. na wywłaszczenie bez rekompensaty w sytuacji, gdy leży to w interesie publicznym – np. gdy ziemia jest nieużytkowana. Jak dotąd nie doszło jednak do ani jednego takiego wywłaszczenia, a od ewentualnej decyzji o wywłaszczeniu przysługuje odwołanie do sądu.

Czytaj więcej Polityka RPA oskarża Izrael. Czy to ludobójstwo? RPA oskarża Izrael przed ONZ-owskim sądem o ludobójstwo w Strefie Gazy. Przede wszystkim chce wym...

Prezydent RPA w Białym Domu: Ofiarami morderstw są głównie czarnoskórzy. Donald Trump: Farmerzy nie są czarnoskórzy

Reuters zauważa, że – wbrew twierdzeniom Trumpa o ludobójstwie białych farmerów w Afryce – w 2024 roku w RPA doszło do 26 232 morderstw, a w większości ofiarami były osoby czarnoskóre. 44 morderstwa dotyczyły wspólnot farmerów, 8 ofiar było farmerami.