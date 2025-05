- To traktat o przyjaźni, pogłębionej współpracy. Przez przypadek, ale symbole często zdarzają się przez takie dobre przypadki, będziemy podpisywali ten traktat w bardzo polskim mieście we Francji, w Nancy (...) w Dniu Europy – jest to święto Unii Europejskiej, dzień po uroczystościach, gdy świętowaliśmy zakończenie II wony światowej, (...) 80 lat od tej tragedii – mówił Tusk.



Donald Tusk: Mocna klauzula wzajemnego bezpieczeństwa, Francja ma taką tylko w umowach z Polską i Niemcami

- To wszystko splata się w narrację, która ma być może nawet większe znaczenie niż niektóre zapisy w dokumentach i traktatach. Postanowiliśmy razem z rządem francuskim i prezydentem Francji, jako polski rząd, zamknąć pewną klamrę historyczną coraz lepszych, bardzo przyjaznych relacji polsko-francuskich, ale nie zawsze wypełnionych treścią. Ten traktat otwiera bardzo duże możliwości w różnych dziedzinach – dodał.



- Dla mnie absolutnie najważniejszą kwestią były wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. Ta klauzula o wzajemnym wsparciu na wypadek ataku, na któreś z naszych państw, jest istotą tego traktatu z punktu widzenia polskich interesów. Z oczywistych względów nie muszę tego tłumaczyć - podkreślił premier.