J.D. Vance: Możemy zachęcać Indie i Pakistan do deeskalacji, ale nie będziemy się mieszać w wojnę

Vance, mówiąc o konflikcie między Indiami a Pakistanem na antenie Fox News, stwierdził, że oba kraje powinny doprowadzić do deeskalacji, ale stwierdził jednocześnie, że USA nie mają kontroli nad tymi państwami. Zarówno Indie, jak i Pakistan dysponują bronią atomową.

Mamy nadzieję i oczekujemy, że to nie przekształci się w większą wojnę regionalną lub, Boże uchowaj, w wojnę nuklearną J.D. Vance o konflikcie Indii z Pakistanem

– To, co możemy spróbować zrobić, to zachęcać tych ludzi do pewnej deeskalacji, ale nie zamierzamy znaleźć się w środku wojny, która fundamentalnie nie jest naszą sprawą i która nie może być kontrolowana przez Amerykę – oświadczył wiceprezydent USA.

Analitycy i niektórzy byli przedstawiciele administracji USA sygnalizowali już wcześniej, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w działania dyplomatyczne mające zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, a także wsparcie udzielane Izraelowi na Bliskim Wschodzie, mogą sprawić, że Waszyngton pozostawi Indie i Pakistan samym sobie.

– Mamy nadzieję i oczekujemy, że to nie przekształci się w większą wojnę regionalną lub, Boże uchowaj, w wojnę nuklearną – podkreślił Vance w kontekście napięcia między Indiami a Pakistanem.

W ostatnich dniach Marco Rubio, sekretarz stanu USA, rozmawiał zarówno z premierem Pakistanu, jak i szefem MSZ Indii, wzywając ich do deeskalacji i podjęcia dialogu.