Gotlandia to zamieszkana przez ok. 57 tys. mieszkańców wyspa na Morzu Bałtyckim. Wyspa ma powierzchnię 3 183,7 km2, położona ok. 250 km od obwodu królewieckiego, na skrzyżowaniu szlaków morskich łączących Petersburg z sześcioma stolicami państw rejonu Morza Bałtyckiego. Po wybuchu wojny na Ukrainie Szwecja skierowała na Gotlandię dodatkowe siły wojskowe (ok. 200 żołnierzy). Łącznie na stałe stacjonuje tam ok. kilkuset szwedzkich żołnierzy.



Władze: Duża część Gotlandii mogła zostać pozbawiona wody w wyniku sabotażu

Do próby sabotażu na Gotlandii miało dojść w niedzielę wczesnym wieczorem - informuje dziennik „Aftonbladet”. W związku z sabotażem wstrzymano działanie pomp wody surowej (nieprzetworzonej). Poinformowała o tym Susanne Bjergegaard-Pettersson, odpowiedzialna za wodociągi na wyspie.



Gdyby sabotażu nie wykryto na czas, wówczas cała Gotlandia mogłaby zostać pozbawiona dostępu do wody pitnej podają źródła szwedzkiego dziennika.



- To prawda, że mamy doniesienia o incydencie, do którego doszło dzień wcześniej – potwierdził rzecznik Szwedzkiej Policji Bezpieczeństwa Johan Wikström. W poniedziałek rano incydent potwierdziły też władze Gotlandii. Z ich informacji wynika, że system wodociągowy na wyspie był celem „poważnego sabotażu” po którym doszło do wyłączenia pomp wody surowej pompujące wodę z jeziora. Sprawcy sabotażu mieli uszkodzić pompy.