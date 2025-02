Prezydent Andrzej Duda leci do Waszyngtonu

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1094 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Mark Rutte mówi, że od 2022 roku wydatki na obronność europejskich krajów NATO i Kanady wzrosły o 700 mld euro, ale - jak zaznaczył - to nie wystarczy.

W Waszyngtonie jest obecnie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który jeszcze w piątek wieczorem ma się spotkać z sekretarzem Stanu USA Markiem Rubio. Jak pisała „Rzeczpospolita”, z inicjatywą spotkania miała wyjść strona amerykańska.



Były szef MSZ: Sikorski wezwany „na dywanik”

Były szef MSZ w rządzie PiS, Jacek Czaputowicz, ocenił, że Sikorski został wezwany „na dywanik” i usłyszy od Rubio pretensje za odrzucenie przez Polskę udziału w misji pokojowej na Ukrainie.



Minister Sikorski przyspieszył swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ informowało, że szef MSZ w imieniu Unii Europejskiej będzie przemawiał na sesji Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rzecznik MSZ Paweł Wroński informował też, że Sikorski odbędzie także wizyty w Kongresie i w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa USA.



Prezydent Duda spotka się z Donaldem Trumpem?

W piątek po południu korespondent Faktów TVN w Waszyngtonie poinformował, że jutro do Stanów Zjednoczonych przyleci prezydent Andrzej Duda. Tego samego dnia może dojść do spotkania prezydentów Dudy i Trumpa. Nie wiadomo jeszcze, gdzie miałoby do niego dojść, czy w Białym Domu, czy na trwającej właśnie konferencji konserwatystów - Conservative Political Action Conference (CPAC).