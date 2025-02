W Rijadzie z rosyjską delegacją spotkają się sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz.

Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow jadą do Arabii Saudyjskiej z instrukcjami od Władimira Putina

Pieskow podkreślił, że Arabia Saudyjska została wybrana jako miejsce do prowadzenia rozmów między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Rosji przez obie strony. Wcześniej Interfax poinformował, że Kirył Dmitriew, kierujący Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich, będzie stał na czele rosyjskiej delegacji, która 18 lutego spotka się w Arabii Saudyjskiej z przedstawicielami administracji USA, by rozmawiać o kwestiach związanych ze wzmocnieniem dwustronnej współpracy gospodarczej.

Rzecznik Kremla przypomniał jednocześnie, że Trump zasugerował, iż to w Arabii Saudyjskiej mogłoby dojść do jego spotkania z Władimirem Putinem – byłoby to pierwsze spotkanie prezydentów USA i Rosji od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Trump zapowiedział, że w przyszłości zamierza zaprosić Władimira Putina do Białego Domu, a także udać się z wizytą do Moskwy.



- Dziś, z instrukcjami prezydenta Putina, minister spraw zagranicznych Ławrow i doradca prezydenta Jurij Uszakow lecą do Rijadu – poinformował Pieskow.