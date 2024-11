System ATACMS PAP

- Ja z satysfakcją przyjąłem decyzję prezydenta Joe Bidena i naszych sojuszników. Uważam, że Ukraina powinna mieć takie środki obrony, aby mogła odepchnąć zaplecze rosyjskie, aby nie było tak bliskie linii frontu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Rosjanie zapraszają do udziału po swojej stronie w wojnie swoich sojuszników. Tam są obecni żołnierze Korei Północnej, to zasadniczo zmienia sytuację na froncie – kontynuował prezydent.



- Ta decyzja Joe Bidena była wyraźnie potrzebna, dobrze że została podjęta. To bardzo ważny, być może nawet przełomowy moment w tej wojnie - podsumował.



Na pytanie o reakcje Rosji, która grozi dalszym wzrostem napięcia w relacjach z Zachodem, gdyby informacja o zgodzie na atakowanie celów w Rosji pociskami z USA się potwierdziła, Duda odparł, że „to są rakiety, które mają zasięg do 300 km”. - To nie są rakiety, którymi można razić cele w Rosji, takie jak Petersburg czy Moskwa. To są rakiety, które pozwalają odepchnąć zaplecze frontu i to ma znaczenie, bo to prowadzi do dezorganizacji rosyjskich sił, które dokonują agresji na Ukrainę. To ma znaczenie czysto obronne, umożliwia Ukrainie skuteczniejszą obronę przed rosyjską agresją - dodał.



Andrzej Duda krytykuje Olafa Scholza: Rozmawia z Władimirem Putinem, rozmawia o Ukrainie bez Ukrainy

- Szkoda, ze Niemcy się nie dołączyli – zauważył jednocześnie prezydent Duda, który wypomniał kanclerzowi Olafowi Scholzowi piątkową rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem i zorganizowanie w Berlinie spotkania z prezydentami USA, Francji i premierem Wielkiej Brytanii, bez udziału Ukrainy, w czasie którego rozmawiano o ukraińskim konflikcie.