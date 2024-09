Rzecznik Kremla mówił o „kontynuowaniu przez Zachód linii ataku na interes bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” i przedłużaniu „gorącej wojny na Ukrainie”, co „musi mieć konsekwencje”. - Wszystko to jest brane pod uwagę przez Moskwę, analizowane i będzie podstawą propozycji, które sformułujemy – zapowiedział.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 923 dniu wojny PAP

Pieskow przekonywał też, że USA wywierają destrukcyjny wpływ na kwestie związane z europejskim bezpieczeństwem.



- USA są prowodyrem procesu prowokowania napięć, to USA wywierają presję na kraje europejskie, wykorzystując, w pierwszej kolejności, zobowiązania wynikające (z członkostwa) w Sojuszu Północnoatlantyckim, aby zmusić Europejczyków do wydawania większej ilości pieniędzy, większego procentu PKB na cele wojskowe, to USA otrzymują dywidendę gospodarczą z całej tej sytuacji – przekonywał rzecznik Kremla. Jak dodał, taka sytuacja będzie miała „daleko idące negatywne konsekwencje”.



- Naszym zadaniem w związku z tym jest zapewnienie (obrony) naszych narodowych interesów, ubezpieczenie się przeciwko pojawiającym się ryzykom oraz zagwarantowanie bezpiecznej przyszłości dla przyszłych pokoleń - podsumował Pieskow.



Dmitrij Pieskow: USA są już zaangażowane w konflikt na Ukrainie

Rzecznik Kremla mówił też, że nic nie wskazuje na to, by amerykańskie zaangażowanie w ukraiński konflikt przestało rosnąć.