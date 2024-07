Zgodnie z obecnie obowiązującą doktryną Rosja może użyć broni atomowej nawet jeśli jej przeciwnik stosuje tylko broń konwencjonalną - może się to jednak stać tylko w sytuacji, gdy zagrożona jest suwerenność lub integralność terytorialna Rosji.



Co Rosja może uznać za zagrożenie jej integralności terytorialnej?

W kontekście wojny, jaką Rosja prowadzi przeciw Ukrainie, warto zwrócić uwagę na to drugie zagrożenie — Rosja w 2014 roku nielegalnie anektowała Krym, a w 2022 roku dokonała nielegalnej aneksji czterech ukraińskich obwodów: zaporoskiego, chersońskiego, donieckiego i ługańskiego. Do dziś rosyjska armia nie kontroluje całego obszaru tych obwodów co, z perspektywy Rosji, może być interpretowane jako naruszenie jej integralności terytorialnej. Dotychczas jednak Rosja nie stosowała atomowego straszaka korzystając z tego argumentu — mimo że już po aneksji obwodu chersońskiego Ukraina, w czasie ofensywy z jesieni 2022 roku, odbiła okupowaną przez Rosję część tego obwodu na prawym brzegu Dniepru.



Władimir Putin mówi o zmianie doktryny jądrowej Rosji

W czerwcu, w czasie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu prezydent Rosji Władimir Putin zasugerował, że Rosja może dokonać zmian w swojej doktrynie użycia broni atomowej, którą określił mianem „żywego instrumentu”. Putin powiedział, że Rosja „uważnie obserwuje to, co dzieje się w świecie” i że Kreml „nie wyklucza dokonania zmian w doktrynie”. 20 czerwca w czasie wizyty w Wietnamie Putin wrócił do tego tematu mówiąc, w rozmowie z dziennikarzami, że zmiany w doktrynie jądrowej Rosji mogą być wywołane obawami o rozwijanie przez przeciwników Rosji „nuklearnych ładunków wybuchowych o niezwykle małej sile" - czyli jakiegoś rodzaju taktycznej broni jądrowej. Taktyczna broń jądrowa to broń jądrowa krótkiego zasięgu o ograniczonej mocy, która jest przeznaczona do użycia w bezpośrednich działaniach bojowych. W odróżnieniu od broni strategicznej — uzbrojonych w potężne głowice rakiet międzykontynentalnych — zadaniem taktycznej broni jądrowej nie jest więc wyłącznie odstraszanie lecz, teoretycznie, jest możliwe użycie jej w walce.



Niedawno na temat zmian w podejściu do użycia broni atomowej wypowiedział się wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Riabkow. W rozmowie z rosyjskim magazynem zajmującym się polityką zagraniczną stwierdził, że wojna na Ukrainie pokazuje, iż „nuklearne odstraszanie w tradycyjnym sensie tego słowa nie działa w pełni” w związku z czym konieczne są pewne „poprawki” jeśli chodzi o doktrynę użycia broni atomowej.