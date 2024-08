Władimir Putin poleciał do Azerbejdżanu. Jak Rosja rozpycha się za Kaukazem

Putin chce większych dostaw ropy do Azerbejdżanu

Jeszcze w 2016 roku w nomenklaturze Kremla Azerbejdżan awansował z „partnera” na „sojusznika”. W niczym to jednak obecnie nie pomaga. Baku silne poparciem Ankary cały czas balansuje – nie przyłączyło się do antyrosyjskich sankcji, ale też częściowo zamieniło rosyjski gaz na europejskim rynku swoim.

Teraz Putin chciałby zwiększyć dostawy rosyjskiego gazu do Azerbejdżanu, zarówno na jego wewnętrzny rynek, jak i na eksport (pod azerską marką). Jednocześnie naciska na Baku, by dołączyło się do budowy ropociągu z Rosji do Iranu (przez Azerbejdżan). Kreml chce dociągnąć go do terminala nad Zatoką Perską, by stamtąd bez przeszkód (takich jak np. ukraińskie drony na Morzu Czarnym) sprzedawać ropę do Indii.

– Azerbejdżanowi wygodniej po prostu kupować rosyjską ropę i dostarczać ją bakińskim rafineriom, a potem sprzedawać na światowych rynkach, a Rosji wygodniej zbudować rurociąg przez Azerbejdżan – tłumaczy nierozwiązywalny problem rosyjski ekspert Igor Juszkow.

Rosja, Azerbejdżan, Turcja, Armenia, Iran i interesy nie do pogodzenia

Wciąganiu Baku w ścisłe związki z Teheranem sprzeciwia się też główny sojusznik Azerbejdżanu – Turcja. Dla niej Iran jest głównym konkurentem w regionie. Tymczasem dla Rosji to najważniejszy sojusznik na Bliskim Wschodzie, np. w wojnie w Syrii.