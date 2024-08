Kurator przejmie władzę w Konfederacji? Są wnioski do sądu

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiły już co najmniej dwa pisma wskazujące, że w partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka władzę powinien przejąć specjalny funkcjonariusz. To skutek niezwołania w terminie kongresu partii.