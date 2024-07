Antena powstającego radaru ma mieć średnicę od 130 do 200 metrów i będzie w stanie wychwytywać sygnały z odległości nawet 8 tysięcy mil morskich (niemal 13 tys. km) — podaje CSIS.



USA twierdzą, że Chiny szpiegują je z Kuby

„Dostęp do takiego stanowiska zapewni Chinom posiadanie strategicznego punktu obserwacyjnego w pobliżu bazy marynarki wojennej w Zatoce Guantanamo” - podaje amerykański think tank, nawiązując do bazy USA znajdującej się o 73 km od Santiago.



Radary tego typu, jak ten powstający obecnie na Kubie, były szeroko stosowane przez ZSRR i USA w czasie tzw. zimnej wojny, ale obecnie USA i Rosja korzystają z bardziej zaawansowanych technologii. Z kolei Chiny obecnie tworzą tego typu stacje radarowe, m.in. w rejonie Morza Południowochińskiego.



W ubiegłym roku administracja Bidena oświadczyła, że Pekin wykorzystuje Kubę do szpiegowania USA od lat i pomaga w zwiększeniu możliwości wywiadowczych Hawany od 2019 roku. Chiny i Kuba oficjalnie zaprzeczyły.



Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza ws. doniesień think tanku. Vedant Patel powiedział jednocześnie, że USA „blisko monitorują” chińską obecność na Kubie.



- Wiemy, że Chińska Republika Ludowa będzie starać się wzmacniać swoją obecność na Kubie i USA zamierzają podjąć działania, by pokrzyżować te plany — dodał Patel, nie rozwijając tej myśli.