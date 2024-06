USA wstrzymują realizację wszystkich zamówień na Patrioty. Na dostawę czeka m.in. Polska

Amerykański rząd ma wstrzymać realizację wszystkich zamówień na zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot oraz pociski przechwytujące do nich do czasu, aż Ukraina będzie mieć wystarczającą liczbę zestawów tego typu do ochrony przed rosyjskimi atakami - pisze "Financial Times".