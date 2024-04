Prezydent Iranu ostrzega Izrael. „Z reżimu syjonistycznego nie pozostanie nic”

W obliczu niebezpieczeństwa wybuchu otwartej wojny między Izraelem a Iranem oraz wysokiego napięcia w związku z wojną w Gazie prezydent Joe Biden powiedział Benjaminowi Netanjahu, że Stany Zjednoczone nie będą uczestniczyć w żadnej izraelskiej kontrofensywie przeciwko Iranowi.

Europa przeciw konfliktowi na Bliskim Wschodzie

Wielka Brytania, Francja, Niemcy i szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej przyłączyli się do Waszyngtonu i Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, wzywając do powściągliwości. – Jesteśmy na krawędzi przepaści i musimy się od niej oddalić – powiedział Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. – Musimy nacisnąć hamulec i bieg wsteczny – dodał.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Izrael, aby zamiast eskalować sytuację, skupił się na izolowaniu Iranu

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Izrael, aby zamiast eskalować sytuację, skupił się na izolowaniu Iranu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostrzegł Iran, aby nie przeprowadzał więcej ataków zastrzegając, że Izrael również musi przyczynić się do deeskalacji.

Rosja powstrzymała się od publicznej krytyki swojego sojusznika Iranu, ale wyraziła zaniepokojenie ryzykiem eskalacji i także wezwała do powściągliwości.