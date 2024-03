Paweł Jabłoński o planach odwołania ambasadorów. "Nie mogą wykonywać obowiązków"

Chodzi o komunikat MSZ, zapowiadający odwołanie ponad 50 polskich ambasadorów na całym świecie. Ministerstwo nie sprecyzowało, o które osoby chodzi.

Nie wiadomo, kogo reprezentuje dyplomata

Zdaniem posła PiS i byłego wiceministra spraw zagranicznych po takim komunikacie rządy innych państw nie mogą wiedzieć, czy ambasador w ich kraju reprezentuje polski rząd, czy też stracił jego zaufanie.

– Sprawdzałem, czy w przeszłości coś takiego się zdarzało. Nie znalazłem ani jednego przypadku, żeby jednym komunikatem podważać zaufanie do wszystkich polskich ambasadorów na całym świecie – powiedział w Radiu RMF24. – Dzisiaj co do wszystkich polskich ambasadorów w krajach urzędowania są wątpliwości, czy oni się cieszą zaufaniem rządu - dodał.

W opinii byłego wiceministra takie działanie obniża skuteczność polskiej polityki zagranicznej.