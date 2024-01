Minister Sikorski z wizytą w Berlinie. Strach przed Rosją zbliża Polskę i Niemcy

Dla szefa polskiej dyplomacji to nie jest wygodny moment na przyjazd nad Szprewą. Na półtora miesiąca przed wyborami samorządowymi Donald Tusk nie chce, aby cokolwiek potwierdzało zarzuty Jarosława Kaczyńskiego, że jest „niemieckim agentem”. Drugą (po Kijowie) wizytę zagraniczną Sikorskiego skrócono więc do minimum: to ledwie parę godzin, z których większość pochłoną rozmowy z szefową niemieckiego MSZ Annaleną Baerbock. Świadkiem bardziej spektakularnych deklaracji ma być Trójkąt Weimarski, z ramach którego spotkanie na poziomie ministrów spraw zagranicznych zaplanowano już w marcu w Paryżu. W obecności „francuskiej przyzwoitki” polsko-niemieckie zbliżenie jest łatwiejsze do zaakceptowania dla wyborców w kraju. Taki układ odpowiada jednak także Francji i Niemcom. Zarówno pozbawiony większości w Zgromadzeniu Narodowym Emmanuel Macron jak i szorujący po dnie w sondażach kanclerz Olaf Scholz potrzebują dodatkowego partnera aby skutecznie przewodzić Unii. Tusk, który wzbudza na Zachodzie podziw za pokonanie populistycznego zagrożenia dla demokracji, dobrze się nadaje do tej roli.

Reklama

Zwycięstwo Ukrainy wspólnym celem Polski i Niemiec

To jednak przede wszystkim zagrożenie ze wschodu wymusza teraz zbliżenie między Polską i Niemcami. W minionym tygodniu w rozmowie z tygodnikiem Focus szef niemieckiej agencji wywiadu BND Bruno Kahl ostrzegł, że „Putin nie cofnie się przed atakiem na NATO” jeśli postawi na swoim na Ukrainie. Wcześniej minister obrony Boris Pistorius przyznał, że może to nastąpić za 5-8 lat. W Niemczech obawa przed takim scenariuszem jest tym większa, że powrót do Białego Domu Donalda Trumpa, który grozi wyprowadzeniem Stanów z NATO, staje się realny.

W czasie spotkania z komisarzem ds. obrony UE Thierry Breton Sikorski poparł wzmocnienie europejskiej obrony, w tym powołanie wartego 100 mld euro funduszu dla modernizacji przemysłu obronnego w Unii. Wcześniej wiceszef MSZ Andrzej Szejna powiedział „Rz”, że Polska byłaby gotowa przyjąć niemieckich żołnierzy dla wzmocnienie flanki wschodniej NATO. W Berlinie Niemcy chcieliby usłyszeć potwierdzenie tych deklaracji od Sikorskiego. Byliby gotowi wyjść im na przeciw. Oba kraje zgadzają się, że wojna musi trwać aż do zwycięstwa Kijowa, które to zwycięstwo muszą zdefiniować sami Ukraińcy. Zamierzają też znacznie mocniej koordynować nie tylko bieżące wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale także stanowisko odnośnie przyjęcia Kijowa do NATO i UE. Zdaniem niemieckich źródeł dyplomatycznych szef polskiego MSZ jest otwarty na reformę instytucji UE w tym być może nawet pewne ograniczenie prawa weta przy podejmowaniu przez Radę UE decyzji w sprawach zagranicznych i obronnych.

Polityka migracyjna. Czy będzie porozumienie?

Zmiana władzy w Warszawie nie oznacza, że problemy w relacjach dwustronnych znikają. To nie będzie powrót do układu stosunków sprzed 2015 r. Sikorski zamierza więc podnieść kwestie reparacji, w odniesieniu do których używa się teraz przy alei Szucha określenia „zadośćuczynienie”. Ta ziana formalna pozostawia Niemcom pole do kompromisowych propozycji. W Berlinie rozważa się więc powołanie funduszu dla wciąż żyjących ofiar Trzeciej Rzeszy. Ale mówi się też o udziale RFN w odbudowie Pałacu Saskiego czy zwrocie części zagrabionych dzieł sztuki. Negocjacje w tej sprawie zostały przerwane jeszcze przed dojściem PiS do władzy.