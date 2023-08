Japonia jedna się z Koreą Południową pod patronatem Joe Bidena

– To, co było jeszcze rok temu niemożliwe, nabiera bardzo realnych kształtów – uważa Rahm Emanuel, szef administracji Białego Domu za Baracka Obamy, były burmistrz Chicago, a dziś ambasador USA w Japonii.

Jeszcze nigdy nie doszło do szczytu przywódców obu państw. Spotykali się tylko w ramach większych struktur międzynarodowych. Teraz piątkowy precedens będzie regularnie powtarzany: co roku planowany jest szczyt Japonii i Korei Południowej. Co roku będą też organizowane manewry wojskowe przez oba państwa. Zaczną one wymieniać dane wywiadowcze, w szczególności odnośnie do programu atomowego i budowy rakiet balistycznych przez reżim Kim Dzong-Una.

Czytaj więcej Eksport Rekord w handlu z Koreą Południową Wartość wymiany handlowej pomiędzy Polską a Koreą Południową osiągnęła w 2022 roku rekordowy poziom. Korea stała się też największym azjatyckim inwestorem w Polsce.

Oba kraje będą też wymieniać się między sobą kluczowymi dla bezpieczeństwa państwa technologiami, w tym sztuczną inteligencją i procesorami najnowszej generacji. Prezydenta Korei Północnej i premiera Japonii połączy specjalna, bezpieczna linia telefoniczna.

Taki układ zmienia równowagę sił w Azji Południowo-Wschodniej. Dochód narodowy obu krajów, przeszło 6 bilionów dolarów, stanowi około jednej trzeciej gospodarki Chin. Jest też fundamentalnym elementem budowanego od dłuższego czasu przez Bidena systemu formalnych sojuszy w Azji Południowo-Wschodniej, którego innym elementem jest porozumienie Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (Aukus).