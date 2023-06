Andrzej Duda w Kijowie. W tle groźba zamachu na Zaporoską Elektrownię Jądrową

Kolejna wizyta Andrzeja Dudy na Ukrainie

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji prezydent Andrzej Duda po raz piąty składa wizytę na Ukrainie. Polski prezydent był na Ukrainie w kwietniu 2022 r., gdy odwiedził m.in. Buczę, w maju tego samego roku, gdy wygłosił wystąpienie przed Radą Najwyższą Ukrainy, w sierpniu, gdy w Kijowie wziął udział w szczycie Platformy Krymskiej. W styczniu 2023 r. prezydent odwiedził Lwów, gdzie poinformował o przekazaniu Ukrainie przez Polskę kompanii czołgów Leopard.

W niedzielę 25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że odbył z prezydentem Andrzejem Dudą rozmowę telefoniczną, podczas której mówił o sytuacji na polu walki oraz o "groźnej sytuacji" stworzonej przez rosyjskich okupantów na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Podczas rozmowy obaj prezydenci "koordynowali stanowiska w przeddzień wileńskiego szczytu NATO i innych wydarzeń międzynarodowych" - przekazał ukraiński prezydent.



Wołodymyr Zełenski ostrzegał przez aktem terroru na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

W ubiegłym tygodniu Zełenski mówił, że ukraiński wywiad i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdobyły informacje, z których wynika, że Rosjanie mogą dopuścić się aktu terroru wobec Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Odnosząc się do możliwego rosyjskiego aktu terroru prezydent Ukrainy stwierdził, że doprowadziłby on do "uwolnienia materiału radioaktywnego". "Przygotowali wszystko do tego" - oświadczył Wołodymyr Zełenski.