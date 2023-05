Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 460 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 28 na 29 maja Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Kijów - nad stolicą Ukrainy zestrzelono ponad 40 celów powietrznych (pocisków manewrujących i dronów-kamikadze).

"Porozumienie zbożowe" to umowa zawarta 22 lipca 2022 roku między ONZ, Turcją, Rosją a Ukrainą, na mocy której otwarty został szlak na Morzu Czarnym dla transportu ukraińskiej żywności. Przed wojną Ukraina była jednym z najważniejszych dostawców żywności dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.



- Jeśli chodzi o przyszłość inicjatywy czarnomorskiej... jeśli nic się nie zmieni, a, najwyraźniej, tak będzie, będziemy musieli wyjść z założenia, że (porozumienie) dłużej nie funkcjonuje - oświadczył Ławrow.



Szef MSZ Rosji przypomniał, że na mocy porozumienia ukraińskie zboże miało być eksportowane do najbiedniejszych krajów świata, ale "z eksportowanych 30 mln ton mniej niż 3 proc. trafiło do najbiedniejszych państw" (ONZ wielokrotnie podkreśla, że nie zawsze porty, do których trafia ukraińskie zboże na mocy "porozumienia zbożowego", są ostatecznym celem transportu - red.).