Włochy chcą przeprosin od Francji po wypowiedzi francuskiego ministra

Kwestie polityki migracyjnej są punktem zapalnym w relacjach Francji z Włochami. Darmanin, polityk blisko związany z prezydentem Emmanuelem Macronem, w listopadzie 2022 roku oskarżył rząd Meloni o to, że ten "samolubnie" nie pozwala statkom organizacji charytatywnych, ratujących na morzu nielegalnych imigrantów, przybijać do włoskich portów, kierując je zamiast tego do portów we Francji.

Po naszej stronie nie ma intencji, by zrywać relacje lub mieć złe relacje z Francją Antonio Tajani, szef MSZ Włoch

Darmanin porównał w czwartek Meloni do Marine Le Pen, politycznej rywalki Macrona. - Skrajna prawica ma wadę. Jest nią okłamywanie społeczeństwa - stwierdził.



Rzecznik francuskiego rządu, Olivier Veran, w ramach rozładowania napięcia powiedział w piątek, że jest pewien, iż Darmanin nie miał złych intencji wobec Włochów.

Tajani w późniejszym wywiadzie dla RAI stwierdził, iż Paryż zdaje się rozumieć "jak poważny błąd popełnił".



- Po naszej stronie nie ma intencji, by zrywać relacje lub mieć złe relacje z Francją. Mam nadzieję, że ta polityka wkrótce się skończy - dodał.