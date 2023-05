Przejęcie budynku rosyjskiej szkoły. Ambasada wysłała notę ​​protestacyjną

W sobotę Urząd m.st. Warszawy przejął budynek szkoły należącej do ambasady Federacji Rosyjskiej. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina informował, że jest to przejęcie komornicze, które odbywa się na mocy wyroku sądowego. Sąd przyznał Polsce prawo własności do budynku, który, jak uznano, jest od lat nielegalnie wykorzystywany przez rosyjską ambasadę.

Reklama

We wtorek ambasador Siergiej Andriejew przekazał, że kierowana przez niego placówka dyplomatyczna wysłała notę ​​protestacyjną do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z „siłowym zajęciem budynku szkoły”. Informację o nocie opublikowała rosyjska agencja propagandowa RIA Nowosti.

Czytaj więcej Dyplomacja Ambasador Rosji: Szkoła przy ambasadzie wznowi prace w innym budynku Szkoła przy ambasadzie Rosji w Warszawie rozpocznie pracę 10 maja w innym budynku - powiedział agencji RIA Nowosti rosyjski ambasador Siergiej Andriejew.

Andriejew nie podał żadnych szczegółów, dotyczących treści noty. Dwa dni wcześniej ambasador w rozmowie z tą samą agencją ubolewał, że instytucje państwowe są zamknięte, w związku z czym protestować będzie mógł dopiero 2 maja.