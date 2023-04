Ambasador Rosji: Szkoła przy ambasadzie wznowi prace w innym budynku

Warszawski Urząd Miasta przejął budynek szkoły należącej do Ambasady Federacji Rosyjskiej. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że jest to przejęcie komornicze, które odbywa się na mocy wyroku sądowego. Sąd przyznał Polsce prawo własności do budynku, który, jak uznano, jest od lat nielegalnie wykorzystywany przez ambasadę FR.

Reklama

W niedzielę ambasador Siergiej Andriejew zapowiedział, że po 9 maja szkoła wznowi pracę w nowym budynku.

- Najbliższy tydzień będzie potrzebny na usunięcie sprzętu i mienia szkoły i umieszczenie go w nowym miejscu. Po zorganizowaniu tego wszystkiego, myślę, że od 10 maja zajęcia będą odbywać się w normalnym trybie - zapowiedział.

- Wczoraj przedstawiciele służby komorniczej zajmowali się zajęciem mienia, a dziś rano pracownicy szkoły i ambasady zajmują się jego usunięciem - dodał.