Chiny. Baerbock zaraz po Macronie

Tym bardziej, że to w jej ministerstwie opracowywana jest nowa strategia wobec Chin, która stanowić będzie część narodowej strategii bezpieczeństwa. Nie została jeszcze ostatecznie zaakceptowana, lecz wiadomo, że tak samo jak UE Berlin charakteryzuje Chiny jako równoczesnego partnera, konkurenta i rywala systemowego. Chińskie MSZ zdołało już w grudniu ubiegłego roku zareagować oświadczeniem dla agencji DPA, ostrzegając, że taka klasyfikacja Chin jest nie do przyjęcia jako „dziedzictwo myślenia zimnowojennego”.

Było to już po listopadowej wizycie Olafa Scholza w Pekinie. Gościł w Chinach jako pierwszy z przywódców świata zachodniego po wybuchu pandemii koronawirusa. Nie przyjął wtedy propozycji prezydenta Macrona do złożenia wspólnej wizyty, co wywołało w Paryżu nieskrywane niezadowolenie. Kanclerz potraktował swą wizytę przede wszystkim w kontekście współpracy gospodarczej i sytuacji wokół Ukrainy.

Po wizycie napisał w „Foreign Affaires”, że rozwój Chin nie usprawiedliwia izolacji Pekinu ani ograniczania współpracy. Zaznaczył także, że rosnąca potęga Chin nie usprawiedliwia roszczeń do hegemonii w Azji i poza nią.

Wymiernym wyrazem takiego stanowiska jest intensyfikacja kontaktów Berlina z Tajwanem. Wyspę odwiedziła niedawno minister edukacji i badań naukowych Bettina Stark-Watzinger, a nieco wcześniej wielu niemieckich parlamentarzystów oraz sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki.

– Krytyka Macrona w Niemczech jest w pełni zrozumiała, gdyż trudno obecnie pojąć, o co mu właściwie chodzi. W tej sytuacji nie ma sensu zagłębiać się w różnice zdań pomiędzy Paryżem a Berlinem – tłumaczy „Rzeczpospolitej” François Godement, ekspert European Council on Foreign Relations.

Zwraca uwagę, że Niemcy są zdecydowanie bardziej uzależnione gospodarczo od Chin niż Francja, co nie pozostaje bez wpływu na działania polityczne.