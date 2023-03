Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję, integralną część Państwa Środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się siły jako sposobu przywrócenia suwerenności nad wyspą.

Reklama

Gdy w sierpniu 2022 roku z wizytą na Tajwan przybyła ówczesna szefowa Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, po jej wylocie z wyspy Chiny zorganizowały największe w historii ćwiczenia marynarki wojennej i lotnictwa w pobliżu Tajwanu. W czasie ćwiczeń chińskie samoloty i okręty przekraczały regularnie tzw. linię mediany w Cieśninie Tajwańskiej (nieformalnie dzielącą wody cieśniny na część chińską i tajwańską), a chińskie rakiety spadały u wybrzeży Tajwanu.

Czytaj więcej Dyplomacja Były prezydent Tajwanu jedzie do Chin. Historyczna wizyta Ma Ying-jeou, były prezydent Tajwanu, udał się w podróż do Chin z historyczną wizytą - to pierwsza w historii wizyta byłego prezydenta wyspy w Chinach kontynentalnych od 1949 roku, gdy na Tajwanie schronił się rząd Republiki Chińskiej po przegranej wojnie domowej z komunistami.

Spotkania przedstawicieli władz USA z prezydent Tajwanu Chiny postrzegają jako wsparcie dla zwolenników formalnej niepodległości Tajwanu.



Tsai wyrusza 29 marca w podróż do Gwatemali i Belize - w czasie tej podróży będzie przesiadać się w Nowym Jorku i Los Angeles. Chociaż informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona to jednak spodziewane jest spotkanie McCarthy'ego z Tsai w czasie, gdy będzie ona wracać na Tajwan i przesiadać się na lotnisku w Kalifornii.

Reklama

Tajwańscy prezydenci zazwyczaj korzystają z tranzytu przez USA w czasie wizyt w państwach Ameryki Łacińskiej oraz państw położonych na Pacyfiku

Zhu Fenglian, rzeczniczka chińskiego Biura ds. Tajwanu, w czasie spotkania z dziennikarzami ostrzegła, że jeśli Tsai spotka się w USA z McCarthym będzie to "kolejna prowokacja, która poważnie naruszy zasadę jednych Chin i będzie godzić w suwerenność i integralność terytorialną Chin".



- Zdecydowanie sprzeciwiamy się temu i z pewnością sięgniemy po środki odwetowe - zapowiedziała Zhu, nie rozwijając jednak tej myśli.



Waszyngton apeluje do Pekinu, by nie wykorzystywał podróży Tsai jako pretekstu do agresywnych posunięć wobec Tajwanu.



Tajwańscy prezydenci zazwyczaj korzystają z tranzytu przez USA w czasie wizyt w państwach Ameryki Łacińskiej oraz państw położonych na Pacyfiku, które utrzymują relacje dyplomatyczne z Tajwanem. Często przy okazji takich podróży prezydenci Tajwanu odbywają nieoficjalne spotkania z przedstawicielami władz USA.



Chiny podkreślają, że Tajwan - uznawany przez nich za integralną część Chin - nie ma prawa do utrzymywania własnych relacji dyplomatycznych.