Władimir Putin w wygłoszonym we wtorek przemówieniu poinformował, że Rosja zawiesza udział w traktacie START. Podkreślił, że Moskwa nie wycofuje się całkowicie.

Prowadzenie interesów ze Stanami Zjednoczonymi i ogólnie z Zachodem w normalny sposób nie jest już możliwe, zarówno co do zasady, jak i w dziedzinie kontroli zbrojeń - oświadczyło w reakcji na wystąpienie Putina rosyjskie MSZ.

Resort kierowany przez Siergieja Ławrowa w wydanym komunikacie stwierdził, że „w związku z działaniami Stanów Zjednoczonych skierowanymi przeciwko Federacji Rosyjskiej” nastąpiła radykalna „zmiana okoliczności w stosunku do tych, które istniały w momencie zawierania Traktatu New START”.

„W takich okolicznościach nie jest już możliwe normalne prowadzenie interesów ze Stanami Zjednoczonymi i ogólnie Zachodem, zarówno co do zasady, jak i w odniesieniu do sfery kontroli zbrojeń, która jest nierozerwalnie związana z realiami geopolitycznymi i wojskowo-strategicznymi” - napisało rosyjskie MSZ, komentując wtorkową zapowiedź Władimira Putina, dotyczącą zawieszenia udziału Moskwy w traktacie START.

Traktat New START ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych, które mogą rozmieścić Stany Zjednoczone i Rosja, oraz rozmieszczenie lądowych i podwodnych rakiet i bombowców do ich przenoszenia.

Układ New START wszedł w życie w 2011 roku i został przedłużony w 2021 roku o kolejne pięć lat. Rozmowy między Moskwą a Waszyngtonem na temat wznowienia inspekcji w ramach traktatu były zaplanowane na listopad ubiegłego roku, ale w ostatniej chwili zostały odwołane.