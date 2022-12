Ćwiczenia miały miejsce w strefie identyfikacji obrony przeciwlotniczej Korei Południowej (KAIDZ), na południowy-zachód od wyspy Czedżu. Doszło do nich w czasie, gdy napięcie między Koreą Południową a Północną utrzymuje się ba wysokim poziomie, dwa dni po wystrzeleniu przez Pjongjang dwóch pocisków średniego zasięgu w kierunku morza, w ramach testów broni rakietowej.



W ćwiczeniach brały udział - oprócz samolotów amerykańskich - również myśliwce F-35 i F-15K sił powietrznych Korei Południowej.



W ramach ćwiczeń myśliwce USA i Korei Południowej w ramach ćwiczeń szkoliły się z procedury eskortowania i ochrony bombowców strategicznych.



W tym tygodniu amerykańskie myśliwce F-22, z bazy sił powietrznych na Okinawie, mają zostać przeniesione do bazy sił powietrznych w Gunsan, w Korei Południowej, 275 km na południe od Seulu. Wezmą one udział w innych ćwiczeniach, z udziałem południowokoreańskich myśliwców F-35, co ma pomóc we wzmocnieniu potencjału odpowiedzi Korei Północnej na zagrożenie nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej.



Amerykańskie myśliwce F-22 ostatni raz pojawiły się w Korei Południowej, by wziąć udział w ćwiczeniach, w 2018 roku.



Korea Północna twierdzi, że test rakietowy z niedzieli był związany z pracami nad stworzeniem satelity szpiegowskiego, który ma być gotowy do kwietnia 2023 roku. W ramach testu udało się wykonać - jak wynika z informacji przekazywanych przez Pjongjang - zdjęcie satelitarne Seulu i portu Inczon w Korei Południowej.