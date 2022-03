Prezydent Andrzej Duda przekazał, że głównym tematem rozmów były relacje polsko-tureckie i współpraca m.in. militarna. - Mamy razem z panem prezydentem ambicję, aby nasze wzajemne obroty gospodarcze, handlowe przekroczyły 10 miliardów euro, bardzo na to liczymy - mówił.

- Podziękowałem panu prezydentowi za wysiłki, które podejmuje, aby na Ukrainie zapanował pokój, żeby doszło tam do zawieszenia broni - kontynuował Duda.

- Nie mamy wątpliwości, że trzeba uczynić wszystko, aby rosyjska inwazja na Ukrainę została zatrzymana i by Rosjanie zaprzestali bombardowania ukraińskich miast, miasteczek, wiosek, zabijania ludności cywilnej - powiedział prezydent.

Duda liczy na to, że po wojnie wspólnota międzynarodowa aktywnie włączy się w odbudowę zniszczonej infrastruktury na Ukrainie.

- To nasze wielkie zadanie, całego uczciwego, demokratycznego świata, aby w tym procesie dopomóc - przekonywał.

Prezydent Turcji powiedział, że obie strony wymieniły się poglądami na temat bezpieczeństwa w Europie. - Jako Turcja jesteśmy w kontakcie z Rosjanami, jutro będziemy rozmawiać również z Ukraińcami - powiedział Erdogan.

Podczas konferencji prasowej Erdogan podziękował Polsce za pomoc, jaka jest udzielana uchodźcom z Ukrainy. - Polska prezentuje wspaniałą postawę, otwierając granice dla uchodźców z Ukrainy. To, co prezentuje sobą Polska, jest szczególnie godne gratulacji i ja sam osobiście bardzo dziękuję za to podejście - mówił. W jego ocenie jest to "zachowanie godne podziwu".

Prezydent Erdogan przyjął zaproszenie do Polski. Wizyta zaplanowana jest na drugą połowę tego roku.