Nie każdy spór sądowy wpływa na przedawnienie prawa do korekty

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia prawa spółki do dokonania korekty i odliczenia naliczonego VAT ma miejsce tylko wtedy, gdy to organ podatkowy, a nie podatnik, zwróci się do właściwego sądu powszechnego o ustalenie stosunku prawnego lub prawa.