Kamala Harris przebywa w Polsce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Wiceprezydent podziękowała za ciepłe przyjęcie i owocne rozmowy, mimo przykrych okoliczności, jakie są powodem jej wizyty.

Harris podkreślała znaczenie zachowania Polaków, którzy otworzyli swoje domy dla ludzi, których nie znają, a którzy bezwzględnie potrzebują pomocy. - Patrzy na was cały świat - mówiła amerykańska polityk.

- Świat patrzy na Polskę i jej przywódców, patrzy na ofiarność i hojność, na ludzi, którzy robią niezwykłe rzeczy wspierając godność innych ludzi - mówiła Harris.



Stwierdziła, że od ponad 2 tygodni jesteśmy świadkami niewyobrażalnych okrucieństw, jakich dopuszcza się Rosja w Ukrainie. Jako jeden z wielu przykładów podała zbombardowanie szpitala położniczego w Mariumpolu.

Kamala Harris stwierdziła, że przybywa do Polski, by potwierdzić trwałe więzi Stanów z Polską i zapewnić, że atak na jedno Państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego oznacza atak na wszystkie pozostałe.

Poinformowała, że zapowiadane dostarczenie dwóch systemów obrony przeciwlotniczej do Polski zostało zrealizowane, do Polski wysłano także 3,7 tys. żołnierzy, których zadaniem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Realizacja 5. pkt. umowy nie jest w żaden sposób zagrożona i Polska może mieć pewność, że jest jako członek NATO bezpieczna.

W kwestii pomocy dla uchodźców z Ukrainy wiceprezydent powiedziała, że Kongres USA pracuje nad pakietem pomocy humanitarnej dla Ukrainy o wartości 13 mld dolarów i zapewniła, że Stany pozostają w kontakcie z sojusznikami w tej sprawie.



Harris unikała odpowiedzi na pytanie, czy polski rząd nie konsultował z administracją USA przekazanie do ich dyspozycji samolotów MIG-29, które ostatecznie miałyby trafić do Ukrainy. Polskie MSZ opublikowało oświadczenie w tej sprawie.



Andrzej Duda tłumaczył natomiast, że Polska, bezpieczna jako członek NATO, wystosowała to oświadczenie wyrażając gotowość do przekazania samolotów, ale ze świadomością, że musi to być wspólna decyzja wszystkich państw Sojuszu.



Wcześniej wiceprezydent USA spotkała się z Mateuszem Morawieckim.

W grafiku wizyty ma spotkanie z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. Następnie poleci do Rumunii.