Rzecznik Pentagonu na środowej konferencji prasowej stwierdził, że taka decyzja byłaby „bardzo ryzykowna”. - Według naszego wywiadu przekazanie MiG-ów byłoby mylnie odebrane przez Rosję jako eskalacja - stwierdził.



John Kirby poinformował, że szef Pentagonu Lloyd Austin poinformował ministra obrony Mariusza Błaszczaka, iż USA nie wspierają przekazania dodatkowych samolotów Ukrainie i nie chcą ich mieć w swojej dyspozycji. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego MSZ, które przekazało, że „władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

Jak mówił Kirby, USA podziękowały Polsce za propozycję w sprawie przekazania myśliwców i wyraziły chęć dalszej współpracy przy wspieraniu ukraińskich sił zbrojnych. Zapewniał przy tym, że istnieje wiele „lepszych alternatyw”, w tym m.in. broń przeciwlotnicza. - Uważamy, że dostarczenie dodatkowych myśliwców daje niewielki wzrost zdolności wojskowych przy wysokim ryzyku - stwierdził, dodają, iż „Ukraina dysponuje eskadrami gotowych do działania myśliwców, dlatego przekazanie jej samolotów z Polski nie zwiększyłoby istotnie dostępnych zasobów”.

- Uważamy, że najlepszym sposobem wsparcia Ukrainy jest przekazanie jej systemów obrony przeciwpancernej i przeciwlotniczej, które najbardziej pomogą w odparciu rosyjskiego najazdu. Z sojusznikami możemy dalej przesyłać im tę broń - mówił rzecznik.

John Kirby dziękował też Polsce za „ugoszczenie” tysięcy amerykańskich żołnierzy i ponad miliona ukraińskich uchodźców. - Ta gościnność robi wrażenie - ocenił.