Patrol był wymierzony w "bardzo błędne" słowa i działania "określonych państw" w kwestii Tajwanu i aktywność proniepodległościowych sił na Tajwanie - poinformował rzecznik chińskiej armii.



W ostatnich miesiącach napięcie między Chinami a Tajwanem rośnie, a Tajwan od roku skarży się na rosnącą liczbę przypadków, gdy chińskie samoloty wojskowe pojawiają się w jego strefie identyfikacji obrony przeciwlotniczej.



We wtorek od południowego zachodu w strefę tę wleciało sześć chińskich samolotów wojskowych, w tym cztery myśliwce J-16 i dwa samoloty rozpoznawcze.

Tajwańskie media informowały we wtorek, że członkowie Kongresu - zarówno z Izby Reprezentantów, jak i z Senatu, dotarli do Tajpej na pokładzie samolotu wojskowego. Pytany o tę wizytę premier Tajwanu, Su Tseng-chang powiedział, że relacje USA z Tajwanem są "bardzo ważne" i że on sam szanuje "obustronne wizyty przyjaciół".



Amerykański Instytut na Tajwanie, pełniący de facto rolę ambasady USA na wyspie (Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem), nie skomentował sprawy.

O wizycie amerykańskich parlamentarzystów na Tajwanie informują natomiast Chiny, które podały, że członkowie Kongresu dotarli na Tajwan na pokładzie samolotu wojskowego. "Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy i potępiamy to" - głosi komunikat resortu obrony Chin.



Rzecznik Pentagonu, John Kirby podkreślił z kolei, że nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że delegacje Kongresu przemieszczają się na pokładzie samolotu wojskowego. Kirby stwierdził też, że jest to druga tego typu wizyta członków Kongresu USA na Tajwanie w tym roku.



- To nic nadzwyczajnego - stwierdził.



Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję, integralną część Państwa Środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się siły jako sposobu na przywrócenie suwerenności nad wyspą.