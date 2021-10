– Stany Zjednoczone powinny uważać na słowa i działania wobec Tajwanu i nie przesyłać niewłaściwych sygnałów do separatystycznych sił tajwańskich, aby nie niszczyć relacji amerykańsko-chińskich, pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej – powiedział przedstawiciel chińskiego MSZ Wang Wenbin.

Reklama

Natomiast rzecznik tajwańskiej prezydent Tsai Ing-wen zapewniał, że „Tajwan nadal będzie bronił się sam i kontynuować będzie współpracę z krajami wyznającymi te same wartości, aby pozytywnie przyczynić się do pokoju i stabilności w rejonie Cieśniny Tajwańskiej oraz indo-pacyficznym".

Biały Dom szybko zaprzeczył interpretacjom wskazującym na odejście do obowiązującej od dekad polityki. – Nie ma żadnej zmiany. Prezydent nie zapowiadał, ani nie podjął decyzji na temat zmiany polityki – powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu Jen Psaki. Potwierdził to też przebywający w Brukseli sekretarz obrony Lloyd Austin.

Czytaj więcej Dyplomacja Biden: Chiny i Rosja wiedzą, że mamy najpotężniejszą armię w historii świata Prezydent Joe Biden oświadczył, że USA będą bronić z Tajwanu i potwierdził, że jego kraj ma zobowiązania do obrony wyspy, którą Chiny uważają za zbuntowaną prowincję i część swojego terytorium.

Relacje Ameryki z Tajwanem należą do nietypowych. Gdy USA rozpoczęły stosunki dyplomatyczne z komunistycznymi Chinami w 1979 r., zgodziły się na zerwanie formalnych związków z Tajwanem, demokratyczną wyspą, wówczas rządzoną przez nacjonalistów, którzy uciekli z Chin w 1949 r. po przegranej wojnie domowej, gdy Tajwan odłączył się od Chin.

Reklama

Jednak Ameryka nie zerwała związków z Tajwanem zupełnie. W kwietniu 1979 r. prezydent Jimmy Carter podpisał Taiwan Relations Act, który zobowiązuje USA do pomocy wyspie w utrzymaniu zdolności obronnych, ale bez wzmianki o tym, że Stany Zjednoczone mają stanąć po stronie Tajpej w przypadku wojny z Chinami. Takie podejście dało początek „strategii dwuznaczności" – polityce, która pozwala Ameryce nieformalnie współpracować z Tajwanem, nawet w kwestiach sprzedaży broni, ale pozostając nieokreślonym, jeśli chodzi o czynną obronę tego terytorium. Przy czym przywódcy USA i Tajwanu od dekad nie mają żadnych kontaktów i nie prowadzą stosunków dyplomatycznych. Wyjątkiem była „wpadka" z gratulacjami, jakie tajwański przywódca złożył Donaldowi Trumpowi w 2016 r. po wygranych wyborach.

Chiny nie uznają autonomii Tajwanu, uznając go za swoją prowincję. – Tajwan jest nieodłączną częścią chińskiego terytorium. Kwestie Tajwanu należą do wewnętrznej polityki Chin, a to wyklucza zagraniczne interwencje – powiedział Wang Wenbin z chińskiego MSZ.

Czytaj więcej Polityka Chiny się odgradzają. Wzmocnienie granic lądowych Chiny przyjęły w sobotę ustawę wzmacniającą ochronę granic w obliczu przedłużającego się impasu z Indiami, obaw o skutki przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie i rozprzestrzenianie się COVID-19 z Azji Południowo-Wschodniej.

Stąd Stany Zjednoczone przyjmują politykę „jednych Chin", czyli uznają, że są tylko jedne Chiny oraz że los Tajwanu nie zostanie rozstrzygnięty za pomocą siły.

Autopromocja Ranking Samorządów Poznaj najlepsze samorządy w Polsce WEŹ UDZIAŁ

Część analityków przypuszcza, że prezydent się przejęzyczył albo ma problemy z interpretacją niedoprecyzowanego języka amerykańsko-tajwańskich relacji. Kilka tygodni temu stwierdził, na przykład, że wraz z prezydentem Chin Xi Jinpingiem zgodzili się co do przestrzegania „porozumienia tajwańskiego", choć komentatorzy nie byli pewni, co miał na myśli, bo nie ma porozumienia chińsko-amerykańskiego wobec Tajwanu. W sierpniowym wywiadzie dla ABC News Biden również sugerował, że USA są zobowiązane do obrony Tajwanu. – Mamy święty obowiązek zareagowania. Jeżeli ktoś dokona inwazji na sprzymierzeńca NATO, to zareagujemy. Tak jest w przypadku Japonii, Korei Południowej i Tajwanu – powiedział Biden.

Są też tacy, jak np. Richard Haass, prezes wpływowego think tanku Council on Foreign Relations, którzy uważają, że czas na zmiany i przejście „ze strategii dwuznaczności do jasności". I może Biały Dom testuje opinie w tej kwestii.

Reklama

W sobotę Korea Północna oskarżyła administrację Bidena o podnoszenie wojskowych napięć z Chinami przez „nieodpowiedzialne poparcie dla Tajwanu" oraz stwierdziła, że obecność wojsk amerykańskich w regionie oraz pomoc wojskowa dla Tajwanu stanowią potencjalne zagrożenie dla Korei oraz Chin.