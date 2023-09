Proboszcz molestował ministranta. Sąd: kuria zapłaci ponad milion złotych

Mariusz Milewski, który jako dziecko był latami wykorzystywany seksualnie przez proboszcza parafii św. Jakuba w Ostrowitem (woj. warmińsko-mazurskie) wystąpił z pozwem o zadośćuczynienie do toruńskiej Kurii. Domagał się 1 mln zł zadośćuczynienia. Kuria nie godziła się z żądaniem jakiegokolwiek zadośćuczynienia, gdyż uznała, że nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne czyny kapłana. Pod sam koniec procesu, prawnik Kurii złożył precedensowy wniosek o włączenie do procesu gminy Biskupiec w ramach tzw. przypozwania. Dzięki temu Kościół w praktyce mógłby przerzucić na samorząd część odpowiedzialności za grzechy księdza pedofila. Wniosek został jednak oddalony.

W październiku ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok - za krzywdy, jakich doświadczył jako dziecko, Mariusz Milewski miał otrzymać od Kościoła katolickiego 600 tys. zł oraz odsetki za opóźnienie.

32-letni dziś mężczyzna postanowił wnieść apelację. Jak podaje tvn.pl w poniedziałek przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku odbyła się rozprawa odwoławcza o zapłatę 300 tysięcy złotych. Sąd przychylił się do roszczeń Milewskiego. To oznacza dodatkowe 300 tysięcy złotych do 600 tysięcy przyznanych wcześniej razem z odsetkami. W sumie kuria będzie mu musiała wypłacić ponad milion złotych.

"Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 18 września 2023 r. zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od pozwanej na rzecz powoda dalszą kwotę 300.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałej części" - cytuje wyrok sądu portal.