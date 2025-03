Prezes Urzędu Danych Osobowych złożył do warszawskiej prokuratury zawiadomienie, związane z informacjami o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem przetwarzania danych osobowych. Chodzi o dane osobowe prokurator Ewy Wrzosek, europosła PiS Mariusza Kamińskiego oraz jego matki, posła Marka Jakubiaka, a także matki ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Kto i w jaki sposób mógł dopuścić się nielegalnego przetwarzania danych tych osób?

Wrzosek, Jakubiak, Kamiński i matka Bodnara. UODO interweniuje ws. danych osobowych

Do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście trafiło zawiadomienie Prezesa UODO, związane z wpisami na portalu X, które mają być źródłem podejrzeń odnośnie przestępstw nielegalnego przetwarzania danych osobowych. Profile posługujące się nazwami @DorotaKania2, @Jan_Pinski oraz @KoneserUS17 miały opublikować dane z kwestionariuszy paszportowych wskazanych wcześniej osób. We wpisach znalazły się m.in. imiona, nazwiska panieńskie, daty urodzenia, numery PESEL, adresy zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, wykształcenie, przynależność do organizacji politycznych, imiona rodziców, ówczesne numery dowodów osobistych i znaki szczególne, miejsca zameldowania, a także dane o współmałżonkach.

Jak wskazuje Prezes UODO niektóre z osób, których dotyczą te dane, pełnią funkcje publiczne – oznacza to, że w określonym zakresie ich dane są jawne i stanowią informację publiczną. Tyczy się to jednak wyłącznie imienia i nazwiska: pozostałe dane należą do sfery prywatności tych osób. Udostępnianie takich danych to, jak przypomina Prezes UODO, przestępstwo określone w art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: „Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.