Lekarze nie chcą udostępniać ABW dokumentacji psychiatrycznej? Problem postępowań sprawdzających

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi szereg postępowań, związanych ze skargami składanymi przez lekarzy psychiatrów. Psychiatrzy wskazują na proceder, jakim jest żądanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostępu do całości dokumentacji medycznej osoby, wobec której toczy się postępowanie sprawdzające.

Postępowania sprawdzające w wykonaniu ABW: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przejrzy całą dokumentację medyczną?

ABW uzasadnia swoje działania odpowiednimi przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Chodzi o prowadzenie postępowań sprawdzających – dobrowolnych postępowań, w ramach których ABW prześwietla osobę która wyraziła na to zgodę, których nie należy mylić z tzw. kontrolnym postępowaniem sprawdzającym. Za zgodą osoby, która podpisuje się na odpowiednich dokumentach, ABW przeprowadza postępowanie sprawdzające w celu ustalenia, czy dana osoba daje „rękojmię zachowania tajemnicy” – a więc czy można powierzyć jej określone informacje objęte tajemnicą, potrzebne do wykonywania funkcji o której objęcie ta osoba się ubiega.

Z kolei w trybie z art. 24 ust. 3 pkt. 2 i 3 wspomnianej wyżej ustawy, ABW ma prawo do wglądu do informacji o chorobie psychicznej lub o innych zakłóceniach czynności psychicznych, "mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do wykonywania prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych".