W praktyce wysokość zadośćuczynienia zależy od rozmiaru krzywdy. Są już orzeczenia sądów polskich, które dotyczyły wycieków danych. Sądy zasądzały kwoty zadośćuczynienia na poziomie 1000-1500 zł . Na marginesie dodam, że to wartości porównywalne do kwot zasądzanych przez sądy w innych krajach członkowskich UE. Mówimy o zadośćuczynieniu za sam fakt, że te dane wyciekły - nie wywołało to większych skutków dla skarżących. Powodowie argumentowali, że ta sytuacja wywołała u nich niepokój. Zaczęli bowiem nieustannie myśleć o tym, kto może mieć do tego dostęp do ich danych itd. Sądy to wyceniały dosyć nisko, dopóki jakiś rzeczywisty, wymierny skutek w postaci np. rozwodu, nie nastąpił.

Mówił pan, że ochrona przysługuje niezależnie od moralnej oceny. A co, jeśli ujawnienie danych medycznych naraziło kogoś na odpowiedzialność karną? Przykładowo – świadome narażanie na zarażenie drugie osoby wirusem HIV jest karalne (do 3 lat więzienia). Więc ktoś, kto np. zrobił badania pod tym kątem, wiedział, że jest nosicielem, ale to ukrywał, po ujawnieniu wyników może być ścigany np. na wniosek osoby, z którą wcześniej współżył. Czy przysługuje mu za to zadośćuczynienie od administratora?

W mojej ocenie jest taka możliwość, aczkolwiek sądy mogą bardzo różnie postrzegać te kwestie. Na pewno działania administratora były bezprawne, więc to nie zależy od działania poszkodowanego – w przypadku, gdy dobra osobiste są naruszone, czy dane osobowe zostały ujawnione. Ale to nie znaczy, że sąd zasądzi zadośćuczynienie. Natomiast sądy mogą uznać, że to nie jest przypadek, który zasługuje na wypłatę zadośćuczynienia właśnie z tych względów, o których pan mówił. Skutki społeczne ujawnienia tej informacji były pozytywne, a nie negatywne. Okazało się, że osoba jest zarażona i to ukrywała – ujawnienie tego może ochronić inne osoby przed zarażeniem. To nie znaczy, że działanie administratora nie było bezprawne.

Ostatnia kwestia, chyba najprostsza, to wyciągane na te wykradzione dane kredyty i pożyczki. Czy osoby, na które takie zobowiązania zostaną zaciągnięte, będą mogły też pozywać administratora? Czy też może np. także banki, które nie zweryfikowały odpowiednio, czy to faktycznie ta osoba wnioskuje o kredyt?

Po pierwsze, administrator odpowiada, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, na gruncie zarówno art. 82 RODO, jak i na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli chodzi o szkody majątkowe. Tutaj mówimy de facto o szkodzie majątkowej, czyli powstaniu pasywów po stronie osoby poszkodowanej, spowodowanym takim nielegalnym posłużeniem się danymi osobowymi. Więc dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, majątkowych od administratora jak najbardziej jest możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o banki, to sam fakt tego, że te dane były fałszywe, tzn. pozyskane nielegalnie i inna osoba, się nimi posłużyła i wyłudziła kredyt, nie musi się przekładać na odpowiedzialność banku.

Trzeba byłoby zbadać, czy bank dochował należytej staranności na wszystkich polach?