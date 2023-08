Samobójstwo księdza. RPO zwrócił się do prokuratury i UODO

Prawa i obowiązki administratora związane z powierzeniem danych do przetwarzania podmiotom trzecim

Administratorzy danych osobowych, powierzając dane do przetwarzania innemu podmiotowi (tzw. procesorowi), powinni zadbać o to, aby realizował on swoje działania w sposób zapewniający bezpieczeństwo przetwarzanym danym.