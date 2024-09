Francja: po olimpijskiej euforii, szarzyzna finansowa

Czytaj więcej Polityka Macron zdradził Hollande'a, teraz musiał go zaprosić Emmanuel Macron doszedł w 2017 roku do władzy z programem „odbudowy” kraju po Franҫois Hollandzie. W poniedziałek musiał jednak przyjąć w Pałacu Elizejskim swojego poprzednika, tak głęboki jest kryzys polityczny kraju.

Według specjalistów, to najlepszy dowód na brak stabilizacji politycznej we Francji, utrzymujący się od decyzji o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego. Florian Allain, zarządzający portfelem w Mandarine Gestion wyjaśnił to agencji AFP: zwiększanie się różnic między oprocentowaniem obligacji wskazuje na zaniepokojenie inwestorów. Niemiecki wskaźnik nie zmienił się od 2 tygodni, a francuski oddalił się od niego. Wytłumaczenie jest proste.

Rosnący deficyt budżetowy Francji

Sytuacja nowego rządu jest bardzo trudna, bo deficyt budżetowy stale rośnie. Nowy minister ds. budżetu, Laurent Saint-Martin oświadczył w parlamentarnej komisji finansów: — Tak, sytuacja naszych finansów publicznych jest poważna. Powiem po prostu: w 2024 r. istnieje ryzyko wzrostu tego deficytu do ponad 6 proc. PKB.

- Rynki są przekonane, że kadencja nowego rządu będzie ograniczona -= stwierdził Christopher Dembik, doradca w zakresie inwestowania w Pictet AM. Mniej niepokoi go spread obligacji greckich i francuskich, bo jest zbyt mały, większą uwagę zwraca na różnicę między papierami dłużnymi Hiszpanii i Portugalii a Francji. — W 2010 r. Portugalia miała deficyt budżetowy 10 proc., ale podjęła konieczne wysiłki, zwłaszcza w ostatnich 5 latach. W 2017 r. spread z Francją wynosił 300 punktów bazowych na korzyść Francji, ale w tych dniach wyniósł 20 pb na korzyść Portugalii — wyjaśnił.

Czytaj więcej Gospodarka Sportowcy francuscy ważniejsi od budżetu kraju Grad medali francuskich sportowców stwarza poważny problem dla budżetu kraju. Zwłaszcza, że minister finansów zapowiedział zwolnienie z podatku premii dla medalistów. Pocieszeniem dla rządu jest to, że igrzyska pobudziły wzrost gospodarczy, Bank Francji przewiduje dla III kwartału wzrost nawet o 0,5 proc. PKB.

Różnice rentowności obligacji Francji i Hiszpanii malały stopniowo od 2015 r., ale to Hiszpania wygrała batalię z inflacją, a jej wzrost gospodarczy wywołuje zazdrość w innych krajach. Hiszpania stała się jednym z motorów strefy euro, w II kwartale miała prawie 3 proc., podczas gry Francja doszła do 1 proc. — ocenił Aurélien Buffault z firmy zarządzającej obligacjami Delubac AM.