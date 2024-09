Nowa prognoza OECD dla światowej gospodarki na 2024 i 2025 rok

Niemcy osiągną w tym roku wzrost o 0,1 proc., a za rok o 1 proc., Francja odpowiednio o 1,1 i 1,2 proc., Włochy - o 0,8 i 1,1 proc., Hiszpania - o 2,8 i 2,2 proc. Inflacja będzie maleć w Niemczech do 2,4 i 2 proc. we Francji do 2,4 i 1,9, we Włoszech do 1,3 i wzrośnie do 2,2 proc., w Hiszpanii zmaleje do 3 i 2,1 proc.

W Chinach wzrost zmaleje do 4,9 proc. w 2024 r. i do 4,5 proc. w roku następnym, bo dodatkowe bodźce polityczne wyrównają mniejszy popyt konsumencki i trwającą głęboką naprawę sektora nieruchomości.

W większości krajów G20 inflacja wróci do celu inflacyjnego pod koniec 2025 r. Zasadnicza inflacja zmaleje z 5,4 proc. w 2024 r. i do 3,3 proc. w 2025 r. w krajach G20, a inflacja bazowa w rozwiniętych krajach tej grupy do 2,7 proc. i 2,1 proc.

Poważne zagrożenia według prognoz OECD dla światowej gospodarki

Utrzymają się poważne zagrożenia. Uporczywe napięcia geopolityczne i handlowe mogą bardziej zaszkodzić inwestycjom i zwiększyć ceny w imporcie. Wzrost może okazać się mniejszy od oczekiwanego wraz zastojem na rynkach pracy, a schodzenie z oczekiwanej ścieżki zmniejszania inflacji mogą wywołać zakłócenia na rynkach finansowych. Z drugiej strony, poprawa realnych dochodów może okazać się silnym bodźcem zwiększania zaufania konsumentów i ich wydatków, a dalszy spadek cen ropy naftowej przyspieszy spadek inflacji.

Wraz z malejącą inflacją i powolnym łagodzeniem napięć na rynku pracy powinny być kontynuowane cięcia stóp w polityce pieniężnej, ale czas podejmowania decyzji i zakres tych redukcji będzie zależeć od fundamentalnych danych, należy je podejmować z dużą starannością, aby naciski inflacyjne były w trwały sposób pod kontrolą. OECD zakłada, że bank centralny USA zmniejszy główną stopę z 5-4,75 proc. obecnie do 3,5 proc. pod koniec 2025 r., a EBC z 3,5 proc. teraz do 2,25 proc.

Stanowcze działania fiskalne będą potrzebne dla zapewnienia warunków spłaty długu, dla zachowania rządom swobody reagowania na nowe wstrząsy i generowania zasobów, które pomogą pokryć przyszłe presje w zakresie wydatków. Kluczem do zapewnienia stabilizacji ciężaru długu będą większe wysiłki w zapanowaniu nad wydatkami i w zwiększaniu przychodów, ustalone w ramach wiarygodnych średnioterminowych ścieżek dostosowawczych.