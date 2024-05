Iwona Duda powiedziała agencji, że RPP ustalający stopy procentowe patrzy na wzrost płac – a także niepewność co do cen żywności i energii – jako główne ryzyko wzrostu cen w tym roku. Nie widzi podstaw do podwyżki stóp. Inflacja, która w lutym spowolniła do 2 proc., może wzrosnąć do około 5,5 proc, na koniec roku, gdy skutki przywrócenia VAT od żywności w zeszłym miesiącu i częściowego zniesienia tarcz antyinflacyjnych na energię elektryczną w lipcu będą miały wpływ na ceny konsumpcyjne.

