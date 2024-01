W Niemczech silnik wzrostu gospodarczego się zaciął

Rząd Olafa Scholza ma dziś bardzo ograniczone pole manewru w kwestii fiskalnej. Zmuszony jest szukać 17 mld euro oszczędności budżetowych, po tym jak pod koniec zeszłego roku Federalny Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wykorzystanie przez niego części funduszy covidowych na program tzw. zielonej transformacji energetycznej.

Rząd zdecydował się więc m.in. na obcięcie dotacji do paliwa dla rolników. Ta decyzja sprowokowała wielkie protesty osób żyjących z rolnictwa. Trwają one od ponad tygodnia i przyłączają się do nich przedstawiciele innych branż (m.in. transportowej), niezadowoleni z polityki fiskalnej oraz ekologicznej władz.

Rekord mimo problemów

Mimo kiepskiej koniunktury w gospodarce stopa bezrobocia w Niemczech jednak mocno nie wzrosła. W styczniu 2023 r. wynosiła 5,5 proc., w grudniu zaś sięgnęła 5,9 proc. Udało się też osiągnąć postępy w walce z inflacją. Wyhamowała ona bowiem z 8,7 proc. w styczniu 2023 r. do 3,2 proc. w październiku, ale w listopadzie przyspieszyła do 3,7 proc.

Słaba koniunktura nie przeszkodziła też temu, by DAX, czyli główny indeks giełdy we Frankfurcie, zyskał przez ostatnie 12 miesięcy prawie 10 proc. i w grudniu ustanowił historyczny rekord. Stratedzy biorący udział w ankiecie Bloomberga średnio prognozują, że zakończy on 2024 r. na poziomie 16 900 pkt, czyli o około 1,5 proc. wyższym niż w poniedziałek.