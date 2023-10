Polska bogaci się coraz wolniej na tle UE. Ekonomiści: przez błędy w polityce

Czytaj więcej Handel Polacy złapali się za kieszenie, zakupy się dalej kurczą Nawet w okresie wakacyjnym rynek spożywczy skurczył się ilościowo aż o 4 proc. Mimo spowolnienia wzrostu cen nieprędko trend się odwróci.

Duże ryzyka

Obawy o przyszłe tempo konwergencji mają też inni ekonomiści. – Jeśli się przyjrzeć wszystkim danym i wskaźnikom, to okazuje się, że dotychczas nadrabialiśmy dystans do bogatszych krajów głównie dzięki temu, że więcej pracowaliśmy, a nie dzięki temu, że się realnie wzbogaciliśmy – zaznacza Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. – A jeśli chcemy naprawdę szybko i sprawnie gonić zachodni standard życia, konieczne są duże inwestycje firm, wysoki poziom innowacyjności, przepływ pracowników do nowoczesnych branż, rozwój technologii – wylicza Benecki.

– Do tego potrzebna jest odpowiednia polityka gospodarcza. Czy taka jest w Polsce prowadzona? Tu można mieć niestety dużo obaw. Raczej odnoszę wrażenie, że zanim osiągnęliśmy cel w postaci zrównania poziomu rozwoju z UE, już zaczęliśmy konsumować potencjalny sukces – ocenia Benecki. – A jeśli taka polityka będzie kontynuowana, istnieje ryzyko, że utkniemy w procesie konwergencji i w końcu Zachodu nie dogonimy – dodaje.

Za mało inwestycji

– Od wejścia Polski do Unii Europejskiej nasz wzrost gospodarczy był ok. dwukrotnie wyższy niż średnia unijna i trzykrotnie wyższy niż średnia dla krajów strefy euro. W tym roku będzie dwa razy niższy niż w strefie euro mimo recesji w Niemczech – analizuje Paweł Wojciechowski z Instytutu Finansów Publicznych. – To wyraz porażki modelu rozwoju opartego na konsumpcji, a nie na inwestycjach. Bardzo niska stopa inwestycji w ostatnich latach zaowocowała brakiem efektów podażowych w okresie, gdy są najbardziej potrzebne gospodarce – zaznacza.

– Inwestycje prywatne spadły do ok. 9 proc. PKB. Dla porównania, w Czechach to ok. 16 proc. PKB. Efekt jest taki, że według długoterminowych prognoz do 2050 r., przygotowanych przez OECD, jeszcze mniej więcej przez dekadę Polska będzie rozwijać się szybciej niż średnio UE, ale potem, ze względu na niskie inwestycje i utrzymującą się lukę produktywności, tendencja się odwróci – ostrzega Wojciechowski.