Inflacja we wrześniu w Polsce. GUS podał wstępne dane

Jak wstępnie oszacował GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł we wrześniu o 8,2 proc. rok do roku po zwyżce o 10,1 proc. w sierpniu. To największy spadek rocznej inflacji od marca, gdy obniżyła się ona o ponad 2 pkt proc.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że inflacja we wrześniu wyhamowała do 8,5 proc. Tylko dwóch spośród 21 uczestników tej ankiety spodziewało się wyniku na poziomie 8,2 proc. lub niżej.

W stosunku do sierpnia CPI zmalał o 0,4 proc. To jego największa miesięczna zniżka od stycznia 2016 r. W dużym stopniu przyczyniły się jednak do tego rządowe interwencje obniżające ceny energii elektrycznej oraz polityka cenowa państwowego Orlenu. Paliwa na polskich stacjach mocno we wrześniu potaniały, podczas gdy ropa na światowym rynku podrożała, a złoty się osłabił w stosunku do dolara.