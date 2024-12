Epidemia krztuśca. Nowe dane na temat liczby zachorowań

Liczba zachorowań na krztusiec jest najwyższa od ok. 40 lat - zauważa prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowa w dziedzinie epidemiologii, która od lat zajmuje się krztuścem w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Zakładzie Higieny – Państwowym Instytucie Badawczym.

Reklama

Krztusiec – połowa rozpoznań na podstawie objawów klinicznych

Konsultant krajowa przyznaje, że nie do końca wiemy, z czego wynika obecny wzrost liczby zachorowań na krztusiec. W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego trwa obecnie analiza danych pod tym kątem. Obejmuje ona również sposób rozpoznania krztuśca. - Sprawdzamy, czy to, co jest zgłaszane do nadzoru epidemiologicznego jako krztusiec, rzeczywiście jest krztuścem. Nie wszystkie przypadki kokluszu są bowiem potwierdzone laboratoryjnie – mówi prof. Paradowska-Stankiewicz.

Bezpłatne wykonanie badań pod kątem krztuśca jest możliwe w przypadku pacjentów, którzy trafili do szpitala i są diagnozowaniu z myślą o właściwym rozpoznaniu choroby. W opiece ambulatoryjnej, czyli podczas wizyty u lekarza w poradni, nie ma możliwości wykonania testu za darmo, świadczenie nie jest bowiem finansowane ze środków publicznych.

- Na podstawie zgromadzonych danych, wiemy, że ok. 50 proc. rozpoznań krztuśca, to rozpoznania na podstawie objawów klinicznych, czyli bez dodatkowych badań laboratoryjnych. Jednak nawet jeśli podzielilibyśmy dotychczasową liczbę zakażeń na pół i uznamy tylko te przypadki, które zostały potwierdzone laboratoryjnie, to nadal otrzymamy wynik wyższy niż jeszcze kilka lat temu – mówi profesor.